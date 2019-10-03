МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Транснефть" по итогам года снизит объём транзита нефти через Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" на 6,4 миллиона тонн от плана в 48 миллионов, сообщил журналистам вице-президент компании Сергей Андронов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Немножко меньше", — ответил Андронов на вопрос об объемах транзита нефти через Белоруссию в 2019 году. Немного позже он уточнил: "На 6,4 миллиона тонн. Планировалось 48".