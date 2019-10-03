МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Инвентаризация показала, что рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России, это 11,5 миллиарда тонн, сообщил заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров на полях Российской энергетической недели.

"По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 миллиарда тонн, или 67% от технологически извлекаемых запасов являются рентабельными", — заявил Каспаров, выступая на сессии форума. Он уточнил, что всего в России 2700 месторождений, это 28,9 миллиарда тонн нефти. "Из них в инвентаризацию вошли 719 месторождений, это примерно 92% всех запасов, то есть мы практически охватили все запасы. При этом это всего 26% от всех месторождений", — отметил спикер.

"Как ожидалось, 61% от всех рассматриваемых в рамках инвентаризации рентабельных месторождений находятся в Уральском федеральном округе, то есть это 5,8 миллиарда тонн. При этом для данной территории отмечается самая высокая доля нерентабельных запасов, то есть 74%. Действительно, этот регион нуждается в применении особых льгот", — сказал Каспаров. Некоторые месторождения, которым уже были предоставлены льготы, не вошли в периметр инвентаризации.

Также он сообщил, что в ведомстве оценили запасы, которые считаются трудноизвлекаемыми (ТРИЗ) и на которые предоставляются льготы, — это 4,6 миллиарда тонн. Как уточнил Каспаров, в среднем доля рентабельно извлекаемых запасов объектов ТРИЗ составила 64%. При существующей системе налогообложения наибольшей рентабельностью извлекаемых запасов — 85% — характеризуются запасы высоковязкой нефти, добавил он.

По мнению замглавы Роснедр, для развития и поддержки добычи на уровне, запланированном энергетической стратегией, необходима дифференциация льгот.

Минэнерго прогнозирует добычу нефти в РФ в 2019 году на уровне 554-556 миллионов тонн.