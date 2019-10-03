МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения после сообщения американского президента Дональда Трампа о прибытии делегации КНР на следующей неделе для торговых переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,44% — до 56,86 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,01%, до 51,58 доллара за баррель.

Ранее в четверг марка WTI дешевела более чем на 3%, а Brent – более чем на 2% на слабой статистике по деловой активности в сфере услуг США. В сентябре соответствующий индекс обновил трехлетний минимум.

Котировки нефти ощутимо замедлили темпы падения после того, как Трамп подтвердил, что делегация КНР прибудет в Вашингтон на следующей неделе для продолжения торговых переговоров.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Очередная встреча ожидается 10-11 октября.