МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Дания сняла все свои политические вопросы к прокладке российского газопровода "Северный поток — 2" в ее исключительной экономической зоне. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к ходу реализации энергетического проекта.

По данным собеседников издания, одобрение строительства в настоящее время затягивается только на административном уровне.

Сейчас Дания является единственной страной, которая все еще не дает разрешения на строительство трубопровода. При этом, "Северный поток-2" готов уже на 80%.

Издание отмечает, что как дополнительный аргумент в пользу одобрения строительства эксперты называют экологические соображения. Еще одна причина — приостановка добычи газа на крупнейшем месторождении Дании: это заставляет страну задуматься о замещении своего газа топливом из Норвегии или из России.