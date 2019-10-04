МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российское министерство финансов подсчитало возможные последствия для страны и бюджета от возможных шоков на мировых сырьевых рынках.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы Минфина к проекту казны на 2020-2022 годы, в самом крайнем случае — если нефть российской марки Urals упадет до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение 10 лет — от продажи энергоресурсов Россия недополучит доходы на сумму свыше 70% годового ВВП.

По итогам прошлого 2018 года размер ВВП РФ достиг 103 трлн рублей.

В подсчетах минфина отмечается, что в год, когда нефтяные цены упадут до минимально возможных показателей — $10 за бочку — казна недополучит около 5% ВВП в качестве доходов от продажи энергоресурсов.

Если нефть рухнет до $10 и не вырастет на протяжении 10 лет, то казна страны потеряет за весь этот период доходы, которые будут равны 70% ВВП.

При этом эксперты уверены, что сценарии с падением нефтяных цен даже до $40 маловероятны. По их мнению, размер накопленной подушки безопасности и устойчивость финансов России в целом позволят экономике пройти период низких цен на углеводороды без сильных шоков.