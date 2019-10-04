С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — ПРАЙМ. Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сможет начать строительство газопровода в Дании через месяц после того, как страна выдаст соответствующее разрешение, поскольку процесс подразумевает период апелляции, сообщил журналистам заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Так, на вопрос о том, сможет ли строительство начаться сразу после выдачи разрешения или должен пройти период оспаривания, Хандога ответил: "Да, период апелляции есть, то есть сначала агентство (Датское энергетическое агентство, DEA — ред.) выдает (разрешение — ред.), дальше период апелляции, и оно вступает в силу".

"Как в любом разрешении — его можно оспорить… С момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели", — добавил он, отметив, что это стандартный процесс и строительство газопровода начнется сразу, как только разрешение вступит в силу.

Хандога также напомнил, что Дания не имеет права не согласовать маршруты "Северного потока-2" в своей исключительной экономической зоне, может лишь выбрать наиболее безопасный.

"Мы говорим, что в территориальных водах заявка, которая была отозвана, нам нужно было разрешение. Сейчас… когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией (ООН — ред.) по морскому праву, они не могут запретить вести экономическую деятельность. Они лишь должны согласовать наиболее, скажем так, безопасный маршрут", — сказал топ-менеджер "Газпрома".

Проект "Северный поток-2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания остается единственной страной, пока не выдавшей разрешение на строительство. С 2017 года по апрель 2019 года на ее рассмотрение были поданы три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.