МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Американская компания ExxonMobil заявила об отказе от использования и фрахта танкеров, задействовавшихся в последние месяцы для транспортировки венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ExxonMobil на этой неделе обязалась не использовать суда, которые предназначались для транспортировки нефти из Венесуэлы в текущем году", — говорится в сообщении. Отмечается, что запрет затронет около 250 танкеров.

Санкции США против Венесуэлы действуют ещё с марта 2015 года. Тогда американский президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись, а в последнее время — ужесточились. Теперь ограничения относятся в том числе к государственным компаниям Венесуэлы — так, в конце января Штаты ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.