МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Объединенная ракетно-космическая корпорации (ОРКК) готова в 2022 году поставить опытный образец оборудования для добычи нефти и газа методом гидроразрыва пласта, заявил генеральный директор корпорации Андрей Жерегеля, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН-2019).

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) — один из наиболее эффективных методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Он, в частности, применяется при добыче сланцевых газа и нефти.

"(Президент РФ — ред.) Владимир Владимирович (Путин — ред.) одобрил создание ГРП на базе нашего предприятия "Титан-Баррикады". Мы, действительно, готовы в 2022 году поставить опытный образец оборудования для того, чтобы сделать первый гидроразрыв", — заявил Жерегеля, слова которого цитирует пресс-служба ОРКК.

По словам главы ОРКК, продукция для топливно-энергетического комплекса — одно из основных направлений диверсификации деятельности корпорации, и в связи с этим она активно взаимодействует с Минпромторгом и Минэнерго. Также ОРКК подписана дорожная карта с "Газпромом", которая включает в себя более 21 позиции, и 10 предприятий "Роскосмоса" участвуют в ее реализации, подписаны соглашения с "Транснефтью", "Газпром нефтью" и "Новатэком", а в рамках РЭН-2019 ОРКК подписала соглашения о сотрудничестве с компаниями "Татнефть" и "Россети Северо-Запад".

ОРКК занимается в космической отрасли России диверсификацией, продвижением продукции гражданского назначения и работой с непрофильными активами. Корпорация создана в 2014 году и полностью принадлежит "Роскосмосу".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.