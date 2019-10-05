МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Доходность проектов добычи нефти и газа в российской Арктике при сложившихся ценах на углеводороды недостаточна, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе Молодежного дня Российской энергетической недели.

"Маржинальность проектов в Арктике на сегодняшний день недостаточна. Мы это отмечали, делали доклад соответствующий в правительство Российской Федерации, что для более интенсивного развития Арктики необходимо стимулировать условия: создать такую систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах", — рассказал министр.

Он пояснил, что бурение в арктическом регионе очень дорогое: от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов на одну скважину. А если это бурение не дало положительных результатов, это означает списание денег из бюджета компаний. Новак отметил, что "это очень рискованная деятельность".

"Бурение (в Арктике — ред.) идет в соответствии с обязательствами в рамках лицензий, переданных компаниям. В Арктике работает "Газпром" ("Газпром нефть") и "Роснефть". Они бурят в соответствии с лицензионными обязательствами. Конечно, это не такое интенсивное бурение, которое могло бы быть", — уточнил Новак.

"Мы считаем, что эта работа должна проводиться, и те темпы, которые на сегодняшний день есть, они, наверное, может быть, не совсем достаточны для того, чтобы обеспечить более интенсивную геологоразведку в Арктике. В то же время мы видим, что в связи с падением цен на углеводороды на сегодняшний день арктические проекты во многом стали экономически не привлекательными", — также отметил он.

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