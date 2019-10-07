МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась назначить новое руководство в украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз", чтобы в будущем компании, контролируемые союзниками Трампа, могли заключать выгодные для них сделки, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

По данным агентства, в марте три бизнесмена — Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III — обсуждали план по смещению с поста главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначению вместо него занимающего в компании одну из руководящих должностей Андрея Фаворова. Сообщается, что Парнас и Фруман хотели, чтобы Фаворов стал их партнером и они могли совершать до ста танкерных перевозок сжиженного газа из США на Украину ежегодно. При этом, по данным агентства, Сарджиант убеждал Фаворова, что часто видится с Трампом, и американский президент полностью поддерживает эту сделку. Сам Фаворов, по словам источника агентства, позже рассказывал, что их разговор напоминал шантаж. Агентство также сообщает, что план бизнесменов провалился после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что попытки установить новое руководство "Нафтогаза", которое бы было бы более благосклонным к американцам, вскоре продолжил министр энергетики США Рик Перри, который хотел включить в состав правления компании выходца из Техаса, который является одним из его политических спонсоров. Агентство сообщает, что остается неизвестным, координировал ли Перри свои попытки сменить состав правления "Нафтогаза" с союзниками Джулиани, которые хотели добиться того же.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил республиканцам в палате представителей США, что в июле позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по настоянию Перри. Представитель Перри позже сообщила, что он действительно просил Трампа поговорить с Зеленским, но обсудить только вопросы, связанные с энергетикой и экономикой. "Нафтогаз": Украина успеет внедрить правила ЕС для нового контракта с "Газпромом"

Издание Politico ранее сообщало, что Перри требовал от Киева включить американцев в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз", а также оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского с тем, чтобы борьба с коррупцией была активизирована. Однако свидетельств того, что он просил расследовать дела бывшего вице-президента США Джо Байдена, нет.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.