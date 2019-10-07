МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) совместно с партнерами начали добычу нефти на месторождении Johan Sverdrup в Северном море более чем на два месяца раньше запланированного, говорится в релизе группы.

"5 октября Equinor и партнеры по Johan Sverdrup — Lundin Norway, Petoro, Aker BP и Total — начали добычу на этом гигантском месторождении в Северном море, более чем на два месяца раньше установленных сроков", — говорится в сообщении.

Первоначальный план разработки первой фазы месторождения предполагал, что добыча начнется в конце декабря 2019 года, однако затем срок постепенно сдвигался на более ближние даты.

Кроме того, Equinor указывает, что инвестиционные затраты на первую фазу разработки месторождения были снижены на 40 миллиардов норвежских крон (4,4 миллиарда долларов), до 83 миллиардов крон (9,09 миллиарда долларов).

Equinor ожидает, что в период максимальной добычи на это месторождение будет приходиться около трети всей добычи нефти в Норвегии. По оценкам компании, извлекаемые запасы Johan Sverdrup составляют 2,7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, и в пиковый период добыча на месторождении может составлять до 660 тысяч баррелей нефти в день.

Johan Sverdrup является крупнейшим проектом по разработке нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов. В качестве оператора месторождения выступает Equinor, в проекте также принимают участие компании Lundin Norway, Petoro, Aker BP и Total.