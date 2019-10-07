МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Роснефть" начала использовать евро в качестве основной валюты в контрактах на поставку нефти. Крупнейшая российская нефтяная компания стремится избавиться или сократить до минимума долю доллара в сделках с зарубежными партнерами. Ранее иностранные и российские источники сообщали о продажах за евро только продуктов нефтепереработки.

Однако использование евро в расчетах за поставки нефти является полумерой. Чтобы полностью избавиться от доллара, необходимо создать европейский эталонный сорт нефти.

САНКЦИИ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕНЕСУЭЛОЙ

Западные агентства считают, что "Роснефть" стремится перейти на расчеты в евро, чтобы избежать санкций со стороны США. Вашингтон неоднократно угрожал покарать "Роснефть" за сотрудничество с Венесуэлой. Москва считает американские санкции незаконными, поскольку венесуэльская PDVSA поставляет нефть российской компании в качестве платы за ранее предоставленные кредиты. Но когда Вашингтон обращал внимание на чьи-либо доводы, если они не отвечают американским интересам?

Агентство "Спутник" ранее сообщило, что спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс подтвердил возможность введения более жестких санкций со стороны Вашингтона. В 80-е годы Абрамс оказался вовлеченным в грязную сделку "Иран-контрас" – тайные поставки оружия в Иран с целью получения средств для финансирования противников революционного правительства Никарагуа.

"В какой-то момент нам придется рассмотреть поведение "Роснефти", и как нам реагировать на это?" — цитирует "Спутник" слова спецпредставителя США по Венесуэле.

"Роснефть" стала крупнейшим покупателем венесуэльской нефти в июле этого года. Российская компания перепродает закупленную в латиноамериканской стране нефть потребителям в Китае и Индии, которые опасаются вести дела с PDVSA – государственной нефтяной компанией Венесуэлы.

Венесуэла не только продает нефть, но и покупает прямогонный бензин у "Роснефти", сообщает Financial Times. Прямогонный бензин используется как растворитель для высоковязкой венесуэльской нефти, чтобы довести ее до товарного качества. По данным Financial Times, сейчас только "Роснефть" осуществляет поставки "режиму Николаса Мадуро, и тем самым продлевает существование социалистического лидера". Поставки осуществляются через Rosneft Trading – торговую структуру "Роснефти" – но не напрямую. Партии бензина перегружаются с судна на судно вблизи побережья Арубы, Мальты и Гибралтара. Расчеты за поставки бензина проводятся в евро.

Приобретенный опыт расчетов в евро за поставки нефтепродуктов PDVSA "Роснефть" намерена использовать в сделках с западными партнерами. При этом за евро будут продаваться не только нефтепродукты, но и нефть.

Агентство Reuters сообщает, что с сентября евро фигурирует в контрактах "Роснефти" как основная валюта, указывая на тендер на поставку нефти и нефтепродуктов, которая компания разместила на своем официальном сайте. В прошедший понедельник "Роснефть" объявила тендер на поставку нефти Urals в объеме 100 тыс. тонн с отгрузкой в Приморске 27-28 октября.

В случае успешного перехода на евро, подрываетcя сложившийся порядок на нефтяном рынке – система нефтедоллара. "Роснефть", с учетом ресурсов подконтрольных компаний, экспортирует около 120 млн тонн нефти в год.

Использование евро в расчетах за поставки нефти и нефтепродуктов не только поможет избежать санкций США. В случае успеха, примеру "Роснефти" последуют другие российские нефтегазовые компании, что приведет к вытеснению американкой валюты с европейского рынка.

Между тем, расчеты в евро, возможно, позволят уклониться от санкций со стороны США, но это не решает проблему независимого ценообразования. Цена на Urals продолжит формироваться в долларах, а затем будет производиться перерасчет в евро по кросс-курсу.

ДАЕШЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТАЛОН

Цена на российскую нефть до сих пор формируется в зависимости от котировок смеси разных сортов, которую по традиции продолжают называть Brent. Эта смесь используется как эталон (benchmark) – ценовой ориентир, который используется для определения стоимости других сортов нефти. Например, цена реализации Urals – основного российского экспортного сорта нефти – представляет собой дифференциал (премия или скидка) по отношению к эталону. При этом, цена на все сорта нефти устанавливается исключительно в долларах.

Использование евро в качестве платежного средства за поставки нефти и нефтепродуктов отвечает интересам и "Роснефти", и европейских потребителей. Однако для полного отказа от доллара необходимо создать европейский эталонный сорт, котировки которого будут номинироваться в европейской валюте.

Эталоном для Европы мог бы стать Urals. Главным его преимуществом перед другими сортами является объем экспорта. Российская нефть поставляется на Запад в объеме, значительно превышающем объемы добычи других сортов. Кроме того, многие европейские НПЗ спроектированы для переработки нефти сорта Urals.

Эталоном может стать корзина сортов нефти, но Urals в ней должен быть представлен с учетом доли российской нефти на рынке Европы.

Западные ценовые агентства определяют котировки на эталонные сорта в зависимости от ситуации на спотовом рынке. На эти котировки ориентируются участники рынка при расчетах за поставки нефти и нефтепродуктов. Существующие ценовые агентства контролируются американскими компаниям. Они будут всячески препятствовать созданию европейского эталонного сорта и увеличению доли евро в расчетах на нефтяном рынке.

Более того, сейчас ведется планомерная работа с целью замены Brent на новый американский сорт WTI Houston в Европе. Об этом поведал участникам Российской энергетической недели Вильям Харвуд, директор по развитию бизнеса ценового агентства Аrgus Media. По мнению этого агентства, WTI Houston должен стать глобальным эталонным сортом, в зависимости от котировок которого будут определяться нефтяные цены в мире, прежде всего в Европе. Не нужно объяснять, что цена на американский сорт WTI Houston устанавливается только в долларах.

НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) при поддержке министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы в ноябре 2016 года запустила торги поставочным фьючерсным контрактом на нефть Urals. Поставочный фьючерс должен был создать биржевой механизм формирования цены на российскую нефть вне зависимости от западных эталонов. Urals должен был стать эталонным сортом. Однако по непонятным причинам поставочный фьючерс на российский Urals торговался за американские доллары. Представители СПбМТСБ заявляли, что это делается для удобства зарубежных участников рынка.

Попытка создания российского эталонного сорта завершилась полным провалом. Поставочный фьючерс на Urals оказался абсолютно неликвидным биржевым инструментом. C ноября 2016 года по настоящее время не было отгружено ни одной танкерной партии Urals объемом 100 тыс. тонн.

Первая попытка не увенчалась успехом, но отчаиваться не стоит. Сейчас складывается благоприятная ситуация: "Роснефть" отказывается от доллара, а европейцы заинтересованы покупать российскую нефть за евро по цене, которая будет формироваться в Европе, а не за океаном.