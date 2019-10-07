МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель, про 100 долларов за баррель "все давно забыли".

"Все про 100 долларов (за баррель — ред.) давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — 50 долларов (за баррель — ред.). Бюджет в 2019 году у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", — сказал Новак в интервью агентству Рейтер.

По словам министра, Россия сокращает добычу нефти вместе с ОПЕК с 2017 года, и это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения.

Также глава Минэнерго РФ сказал, что в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся вблизи текущих уровней в 50 долларов за баррель, поскольку рост добычи в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле и таких событий, как сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.