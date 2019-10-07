МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в сентябре в месячном выражении на 65, или на 3%, до 2141 агрегата, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 117, или на 5,2%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 48, или на 5,2%, и составил 878, в Канаде — на 10, или на 7%, до 132 единиц. Количество установок в Европе сократилось на 17, или на 8,8%, до 176 единиц.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц поднялось на девять, или на 2,2%, до 425 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок выросло на шесть, или на 2,7%, до 226, в Африке — осталось на уровне августа — 115. В Латинской Америке показатель в месячном выражении снизился на пять единиц, или на 2,6%, до 189 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили слияние. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).