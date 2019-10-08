МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем нефти, выпадающий из-за частично приостановленной Эквадором добычи, не критичен для мирового рынка "черного золота", считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В Эквадоре проходят манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. Министерство энергетики страны заявило об остановке добычи на трех месторождениях государственной компании Petroamazonas в провинциях Орельяна и Сукумбиос из-за блокировки производственных мощностей неизвестными людьми. Цены на нефть ранее во вторник росли в пределах 0,5%, в том числе на новостях из Эквадора. Однако затем они перешли снижению также примерно на 0,5%.

"Это не полная блокировка нефтедобычи, а лишь частичная приостановка. Месторождения в провинциях Орельяна и Сукумбиос сократили добычу на 60 тысяч баррелей в день. Общая добыча Эквадора варьируется в пределах 520-550 тысяч баррелей в сутки. Это небольшие цифры для нефтяного мирового рынка, но специфика рынка такова, что любая новость о сокращении добычи приводит к росту нефтяных фьючерсов", — пояснил агентству генеральный директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.

"Добыча нефти в Эквадоре составляет 0,5% от мировой добычи. При этом на самом крупном месторождении, где остановлена добыча — Sacha, — добыча составляет 44 тысячи баррелей в сутки — менее 10% от всей добычи в Эквадоре. На месторождениях Auca и Libertador добыча еще меньше — около 15 тысяч баррелей в сутки. Такой объем не является для рынка критическим и не окажет никакого серьезного давления на цены нефти", — заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Сегодня нефть прибавляла до 0,5%. Это несущественный рост, беспорядки в Эквадоре вряд ли будут влиять больше в процентном соотношении. К примеру, когда произошла атака на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, нефтедобыча сократилась на 5 миллионов баррелей в день – 5% мировой добычи, а цены выросли в моменте с 58 до 71 доллара за сутки", — добавляет Назаралиев.

В то же время, по его мнению, конфликт в Эквадоре затяжной, и хотя правительство, как считает эксперт, сможет разобраться с протестующими в течение недели, такие ситуации могут повториться, поддерживая нефтяные котировки.

Он также думает, что сейчас позитив для цен на нефть могли бы создать удачные торговые переговоры США и Китая. "Они вывели бы котировки на уровень выше 62 долларов за "бочку", — полагает эксперт.