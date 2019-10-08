ВАРШАВА, 7 окт — ПРАЙМ. Польский нефтеперерабатывающий концерн Orlen получил часть компенсации за недопоставки нефти в связи с загрязнением сырья в трубопроводе "Дружба", сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании Иоанна Закревская.

"Речь идет о двух видах компенсации – за недопоставленную нефть и за переработку загрязненного сырья. Мы получили часть компенсации за недопоставку нефти", — сказала Закревская, не уточнив суммы.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".