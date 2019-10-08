МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году на 20 тысяч баррелей, до 12,26 миллиона баррелей в сутки, прогноз на 2020 год снижен на 60 тысяч баррелей, до 13,17 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Добыча в стране в 2018 году составила в среднем 10,99 миллиона баррелей в сутки.

"EIA ожидает роста добычи сырья в четвертом квартале, так как восстановится добыча нефти в Мексиканском заливе", — говорится в докладе. Отмечается, что в 2020 году рост добычи сырья стабилизируется на фоне снижения стоимости нефти в первом полугодии следующего года.

В то же время Минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 63,37 доллара за баррель с 63,39 доллара. Прогноз по средней цене нефти Brent на 2020 год снижен до 59,93 доллара за баррель с 62 долларов.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год понижен до 56,26 доллара против сентябрьской оценки в 56,31 доллара. На 2020 год ведомство снизило прогноз до 54,43 доллара за баррель с предыдущего значения в 56,5 доллара.