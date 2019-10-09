МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Обмен активами "Газпром нефти" с "Новатэком" находится на финальной стадии, завершение ожидается в этом году, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Что касается завершения сделки по обмену (с "Новатэком" — ред.), процесс находится на последней стадии, остались последние формальности", — заявил Дюков.

Он подтвердил, что закрытие сделки по обмену ожидается до конца 2019 года. "Да, планируем завершить работу в этом году ", — ответил Дюков на соответствующий вопрос.

В марте Дюков сообщал, что "Газпром нефть" планирует в текущем году завершить сделку по обмену активами с "Новатэком". Речь идет о месторождениях Мало-Ямальское, Ево-Яхинское и Северо-Часельское.