ЛОНДОН, 9 окт — ПРАЙМ. Глава BP Роберт Дадли не исключил, что останется в совете директоров "Роснефти" после своего ухода с поста руководителя британской компании.

Отвечая на вопрос журналистов о личных планах после ухода с поста главы ВР, Дадли отметил, что каких-либо конкретных планов пока нет.

"Я не знаю, я долгое время работал по семь дней в неделю. Я найду интересные дела, чем бы мог заняться. Возможно, останусь в совете директоров "Роснефти", так как отношения очень важны", — сказал топ-менеджер в кулуарах конференции Oil&Money.

Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года. Он проработал в BP 40 лет, из которых девять лет занимал пост гендиректора. Место Дадли займет Бернард Луни, который в настоящее время возглавляет в BP направление разведки и добычи. Луни войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 года.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".