ДАМАСК, 9 окт – ПРАЙМ. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) подожгли несколько нефтяных скважин в сирийской провинции Хасеке на фоне авиаударов турецких ВВС, передает сирийский телеканал Ikhbariya.

"Отряды SDF подожгли несколько нефтяных скважин на севере Хасеке", — говорится в сообщении сирийского телевидения.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.