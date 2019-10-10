МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова рассматривают возможность на начальном этапе, сразу после получения налоговых стимулов от государства, продать миноритарную долю в арктическом нефтяном проекте "Восток ойл", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Трое из них говорят, что рассматривается возможность продать от 15 до 20% в компании "Восток ойл", которая может объединить Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга", Лодочное, Тагульское, Ванкорское, восточно-таймырские месторождения "Роснефти" и ее совместный проект с ВР "Ермак нефтегаз". Федеральный чиновник уточняет, что летом этого года речь шла о продаже менее 40%, но позже условия могли измениться.

Интерес к проекту уже проявили индийские компании, рассказывал газете в конце августа министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан. Партнеры по проекту также предлагали долю в нем китайским инвесторам, утверждает один из собеседников издания. Кому именно, он говорить отказался.

Один из источников рассказывает, что весь "Восток ойл" оценен исходя из запасов в 15 миллиардов долларов, но какой будет стоимость доли в компании, он не говорит. Подтвердить эту информацию у других источников не удалось. Представители "Нефтегазхолдинга" и "Роснефти" отказались от комментариев. Представители Минэнерго и Минфина не ответили на вопросы газеты.

Предварительные переговоры с возможными инвесторами уже прошли, и принципиальный интерес к проекту есть, но переговоры о структурировании сделки не начинались — инвесторы намерены обсуждать участие в проекте только после того, как наступит ясность с налоговыми льготами "Восток ойла". Без налоговых стимулов разработка участков технологически возможна, но бессмысленна с экономической точки зрения, отмечает один из источников.

Налоговые стимулы обсуждались в минувший вторник на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Было решено, что для новых нефтегазовых проектов в Арктике может быть применен налог на добавленный доход (НДД), а старые могут получить бюджетные субсидии, писал РБК.

В июле глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину просил поддержать подготовленный Минвостокразвития законопроект об освоении Арктики: он позволил бы "Восток ойлу" получить налоговые льготы стоимостью 2,6 триллиона рублей за 30 лет, в частности, освобождение от НДПИ, налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного. Но Путин принял решение ввести мораторий на предоставление новых льгот нефтяным проектам, пока до конца 2019 года не будет проведена инвентаризация месторождений.