МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ОПЕК вновь ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году, теперь ожидается, что показатель не превысит психологическую отметку в 1 миллион баррелей в сутки, остановившись на уровне 0,98 миллиона, говорится в октябрьском докладе организации.

"Прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 0,98 миллиона баррелей в сутки, достигнув общего уровня в 99,8 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК в докладе. Организация поясняет, что понижение прогноза связано с пересмотром показателей за первое полугодие, в том числе по США и ряду стран АТР.

Тем не менее, прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году в новом докладе остался неизменным — 1,08 миллиона баррелей в сутки, до 100,88 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК также понизила прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, на 2019 год на 160 тысяч баррелей в сутки, на 2020 год — на 50 тысяч баррелей в сутки.

Теперь ожидается, что в 2019 году предложение нефти от стран "вне ОПЕК" вырастет на 1,82 миллиона баррелей в сутки — до 64,26 миллиона, в 2020 году — на 2,2 миллиона, до 66,46 миллиона.

"Прогноз по росту предложения со стороны стран "вне ОПЕК" пересмотрен в сторону понижения… Это связано с понижением прогнозов по США, а также Норвегии, Великобритании, Мексике, Малайзии и Гане, которое превзошло повышение по Казахстану, России, Китаю, Бразилии, Индонезии и Канаде", — сообщается в докладе.

В частности, ОПЕК отмечает, что в июле добыча нефти в США сократилась третий месяц подряд из-за урагана, бушевавшего в районе Мексиканского залива.

Понижение же прогноза по росту показателя на 2020 год объясняется ухудшением ожиданий по добыче в России и Казахстане.

ВЫПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ

Атаки на нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в сентябре привели к тому, что добыча нефти ОПЕК сократилась по отношению к августу на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 28,5 миллиона баррелей в сутки; при этом уровень выполнения организацией соглашения ОПЕК+ подскочил со 113% до сентябрьских 274%, следует из доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники.

"Согласно данным вторичных источников, общая среднесуточная добыча ОПЕК, по предварительным данным, в сентябре составила 28,49 миллиона баррелей в сутки, что на 1,318 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в прошлом месяце. В основном, добыча снизилась в Саудовской Аравии, Венесуэле, Ираке и Иране, при этом выросла, главным образом, в Ливии, Анголt и Конго", — сообщает ОПЕК.

Основное снижение пришлось на Саудовскую Аравию, добыча нефти в которой в сентябре рухнула в месячном выражении на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 8,564 миллиона баррелей в сутки. Примечательно, что само королевство сообщило ОПЕК о гораздо меньшем снижении — на 660 тысяч баррелей в сутки, до 9,129 миллиона.

В рамках соглашения ОПЕК+ одиннадцать стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 2,226 миллиона баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны перевыполнили сделку в сентябре на 174% против 13% месяцем ранее.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К концу сентября королевство полностью восстановило потерянные объемы добычи, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в сутки до конца ноября.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в августе выросли на 10 миллионов баррелей и на 11 миллионов баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение, говорится в октябрьском докладе ОПЕК.

"Предварительные данные за август показали, что совокупные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 10 миллионов баррелей в месячном выражении и составили 2,937 миллиарда баррелей. Это на 85 миллионов баррелей больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 11 миллионов баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", — сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.