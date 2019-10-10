ЛОНДОН, 10 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ подготовила приглашение для США присоединиться к хартии о сотрудничестве стран-производителей нефти, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, участие США в хартии, как крупного производителя нефти, в интересах самих же США.

"У нас есть формальное приглашение для США присоединиться к хартии, так как это в интересах глобальной экономки, глобальной индустрии. Эта хартия создана для того, чтобы избежать юридические несостыковки в конкретных странах, таких как США", — добавил он.

Страны ОПЕК+ подписали ранее хартию о бессрочном сотрудничестве, предусматривающую создание постоянной структуры в целях стабилизации рынка нефти. Участие в хартии является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.