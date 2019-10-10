МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Нигерия может потребовать компенсации от мировых нефтяных компаний на сумму 62 миллиарда долларов на основе закона, позволяющего государству пересмотреть сумму доходов, получаемых от экспорта нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова генерального прокурора Нигерии Абубакара Малами.

В 1990-х годах Нигерией был принят закон, позволяющий правительству пересмотреть распределение доходов от экспорта нефти в том случае, если стоимость сырья поднимается выше 20 долларов за баррель.

Генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами, чьи слова приводит агентство, заявил, что закон не соблюдался и Нигерия рассматривает возможность компенсации убытков, если компании "не доплатили правительству".

"По подсчетам, сумма, которую должно получить правительство Нигерии от международных нефтяных компаний в случае применения закона, составляет 62 миллиарда долларов", — отмечается в сообщении.