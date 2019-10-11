МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Нефтяные трейдеры из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы отказались от использования примерно 300 танкеров для транспортировки сырья, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.

"Это привело к тому, что с рынка было выведено примерно 3% мирового флота нефтяных танкеров", — пишет агентство со ссылкой на источники и данные компании Refinitiv Eikon.

По их данным, трейдинговое подразделение китайской Sinopec — Unipec, швейцарский трейдер Trafigura AG, нефтяные компании Equinor и Exxon Mobil Corp отказываются от использования 250 танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, которые перевозили венесуэльскую нефть в прошлом году.

"Также нефтяные компании избегают использования 43 нефтяных танкеров, принадлежащих компании COSCO Shipping Tanker (Dalian), после того как США в сентябре наложили санкции на два подразделения китайской COSCO за предполагаемое нарушение санкций против Ирана", — добавляет агентство.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, в конце января США ввели санкции против национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними.