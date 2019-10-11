Атака на иранский танкер в Красном море привела к сильному загрязнению среды
ТЕГЕРАН, 11 окт — ПРАЙМ. Атака на иранский танкер в Красном море привела к большой утечке нефти и сильному загрязнению окружающей среды, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Вся ответственность за эти действия, в том числе за сильное загрязнение окружающей среды в регионе, лежит на исполнителях этой опасной авантюры", — говорится в сообщении Мусави, который отметил, что в результате повреждений танкера произошла крупная утечка нефти.
Ранее Аббас Мусави сообщил, что иранской нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара, Тегеран выясняет, кто стоит за нападением.
"Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атаковал два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения", — говорится в сообщении Мусави.
Он отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства и выяснять, кто осуществил атаку, после объявит о результатах расследования.
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