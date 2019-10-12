МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предложил развивать открытое и взаимовыгодное международное сотрудничество в области нефти и газа, говорится в сообщении Госсовета.

"Увеличить внутреннюю разведку и разработку газа и нефти, способствовать увеличению запасов и началу разработки, повысить возможности самообеспечения нефтью и газом. Углубить открытое, взаимовыгодное и многосторонне международное сотрудничество в области нефти и газа. Усилить безопасность страховых запасов нефти", — заявил Ли Кэцян на заседании государственного комитета по энергетике

В прошлом году уровень зависимости КНР от зарубежных нефтяных и газовых ресурсов вновь вырос. Степень зависимости от зарубежной нефти составила около 70%, а от природного газа — превысила 40%. Создать систему гарантий — дело первостепенной важности, и увеличивать запасы, начать разработку, а также повысить уровень самообеспечения нефтью и газом — приоритетная задача китайских нефтяных предприятий на ближайшие два года.