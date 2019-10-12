ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 12 окт /ПРАЙМ/, Татьяна Киселева, Вероника Буклей. Saudi Aramco полностью восстановила добычу нефти после атак дронов и быстро приводит в порядок свои объекты, — по образному выражению министра энергетики Саудовской Аравии, крупнейшая в мире нефтяная компания "возродилась из пепла подобно птице Феникс".

Спустя ровно четыре недели после атак корреспонденты РИА Новости побывали на объектах Saudi Aramco и узнали, в чем секрет столь стремительного возрождения и что еще предстоит сделать.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти, подверглась атакам 14 сентября. Королевство сразу сократило свою добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако, по заявлениям США, свидетельств атаки из Йемена нет, и Вашингтон обвинил в инциденте Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Событие привело к моментальному скачку цен на нефть, максимально марка Brent достигала почти 72 долларов за баррель. Однако уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд объявил, что поставки нефти восстановлены. Полностью добыча нефти королевства вышла на прежний уровень почти на неделю раньше дедлайна, установленного на конец сентября. При этом Saudi Aramco еще предстоит полностью восстановить производственные мощности — до 12 миллионов баррелей в день, что планируется сделать до конца ноября.

Представители королевства заявляют, что компании, готовящейся к крупнейшему в мире IPO, удалось в очередной раз доказать, что она является самым надежным поставщиком энергоносителей в мире.

СЛЕДЫ АТАК

Участники рынка и отрасли едины во мнении, что прогресс в восстановлении добычи и производственных мощностей Saudi Aramco грандиозный. К удивлению многих, в контексте подготовки к IPO история с атаками, возможно, даже может добавить "очков" компании, которую саудовский министр сравнил с мифологической птицей Феникс. Однако на производственных объектах Хурайс и Абкайк еще видны следы нападений.

К примеру, представители компании рассказали, что на нефтяном месторождении Хурайс дронами были повреждены четыре из пяти стабилизационных колон, необходимых для подготовки нефти. И хотя производство на объекте пришло к норме 24 сентября за счет резервных мощностей, одну колону еще предстоит отремонтировать. В целом мощность месторождения составляет 1,45 миллиона баррелей в день. До атак производство находилось на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Гораздо больший урон был нанесен инфраструктуре в районе Абкайк, где ежесуточно идет подготовка около 4,5-5 миллионов баррелей нефти. После атак производство упало до нуля, а уже спустя 48 часов было восстановлено до 2 миллионов баррелей в сутки, 25 сентября – в полном объеме. Этого удалось достичь также за счет резервных мощностей. Полностью же повреждения планируется устранить в течение шести недель.

На вопрос, как Saudi Aramco смогла столь быстро справиться с последствиями атак, представители компании отвечают, что секрет в трех вещах: подготовке сотрудников, их боевом духе и инженерных решениях, которые были применены во время строительства производственных объектов.

ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ

После атак на объекты Saudi Aramco ряд государств предложили помощь по восстановлению инфраструктуры. Не осталась в стороне и Россия: ряд российских компаний предложили помощь в преодолении ущерба, говорил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Российское стратегическое партнерство с Саудовской Аравией продолжает играть ключевую роль в создании ОПЕК+ и стабилизации нефтяных рынков, и ряд российских компаний предложили свою помощь саудовским партнерам в преодолении масштабного ущерба от этих атак", — сказал тогда Дмитриев.

РФПИ является основным "проводником" инвестиций из Саудовской Аравии в Россию. РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund (PIF) создали долгосрочное стратегическое партнерство в 2015 году. PIF выделил 10 миллиардов долларов для инвестиций в проекты с РФПИ. В рамках партнерства РФПИ и PIF осуществили и одобрили инвестиции на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

В ходе предстоящего визита Владимира Путина в Эр-Рияд 14 октября РФПИ и PIF объявят о первой инвестиции Saudi Aramco в РФ в рамках партнерства. Стороны покупают около 30% в компании "Новомет", производителе высокотехнологичных нефтепогружных насосов. Сейчас при поддержке РФПИ компания уже получила разрешение на работу в Саудовской Аравии и начала поставки оборудования в королевство.