ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия в понедельник подпишут хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+, которая была парафирована в июле, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы также хотели бы отметить, что по инициативе Королевства Саудовской Аравии и Российской Федерации была подготовлена хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и не ОПЕК. Эта хартия была запарафирована летом этого года в Вене на шестой министерской встрече. Сегодня состоится подписание этого долгосрочного документа, который подчёркивает наше долгосрочное сотрудничество между нашими странами, наши общие цели", — сказал Новак, выступая на полях Российско-саудовского инвестиционного форума, организованного РФПИ, SAGIA и SCISP в рамках государственного визита президента России в королевство.

"Речь идёт не только о взаимодействии в плане корректировки добычи в целях балансировки рынка, это гораздо более широкое взаимодействие, основанное в первую очередь на развитии нашего совместного сотрудничества в этой сфере, в многостороннем и двустороннем формате", — добавил он.

РФПИ, Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовский центр международных стратегических партнерств (SCISP) в понедельник во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию организовывают работу Российско-саудовского инвестиционного форума, в котором участвуют более 300 участников из обеих стран.