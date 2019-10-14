МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в сентябре выполнили соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 200%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Добыча ОПЕК в сентябре упала до минимума за 10 лет из-за атак на объекты Aramco

Источники добавили, что такой высокий уровень перевыполнения произошел главным образом из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые привели к падению добычи в королевстве.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К концу сентября королевство полностью восстановило потерянные объемы добычи.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.

Россия в рамках своих обязательств постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.