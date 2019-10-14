ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Геополитической премии в цене на нефть сейчас нет, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

"Мы видим с вами, что этой премии нет", — сказал Дюков в ответ на вопрос, нет ли в текущих ценах на нефть геополитической премии в связи нарастанием военной обстановки в странах Персидского залива.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этом регион. Но будем надеяться, что она останется достаточно стабильной", — ответил он на вопрос о ценовых ожиданиях на фоне ситуации на Ближнем Востоке.