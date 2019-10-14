МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго РФ, ФАС и компаниям до 1 ноября предоставить согласованные предложения по контролю качества нефти и ответственности "Транснефти" за него, говорится в сообщении по итогам совещания в правительстве.

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по вопросам возложения на ПАО "Транснефть" ответственности за качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также на "выходе" из нее с компенсацией убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям", — говорится в сообщении.

Также будет рассмотрена возможность закрепить за грузополучателями право на отказ от приема на "выходе" нефти, не соответствующей установленным требованиям.

Козак поручил также Минэнерго совместно с ФАС, заинтересованными ведомствами и компаниями до 1 ноября представить предложения по расчету убытков и компенсаций из-за транспортировки некондиционной нефти, сообщается в протоколе.

"Минэнерго России совместно с ФАС России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения… по вопросам установления порядка расчета убытков и компенсации за причиненный ущерб, вызванный транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям", — говорится в сообщении.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть"<TRNF>.