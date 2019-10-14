ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ на сегодня составляет более 200 тысяч баррелей в сутки к уровню октября прошлого года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Отвечая на вопрос журналистов, какой уровень сокращения на сегодня, министр сообщил: "Больше 200 тысяч баррелей".

Новак подтвердил намерение России полностью выполнить сделку ОПЕК+ в октябре. "Да, будет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

В сентябре, как сообщал ранее Новак, Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти в среднем на 200 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, причем в конце месяца существенно ее перевыполняла.