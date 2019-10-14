МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Первичное размещение акций (IPO) государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco может быть утверждено властями королевства на текущей неделе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Ожидается, что правительство окончательно утвердит внутренний листинг Saudi Aramco позднее на текущей неделе", — сообщила газета. Источники отметили изданию, что потом совет директоров компании даст своё согласие и Aramco объявит о плане размещения 20 октября.

Ранее в понедельник председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румайан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме, заявил, что IPO Saudi Aramco может пройти в октябре.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились сведения, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории. В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может провести листинг на саудовской бирже уже в ноябре.