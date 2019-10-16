ОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время визита президента РФ Владимира Путина в страны Персидского залива ситуация на рынке нефти стала основной темой переговоров. В частности, в Саудовской Аравии была подписана Хартия сотрудничества нефтедобывающих стран, но условия соглашения ОПЕК+ не пересматривались, несмотря на замедление роста спроса на энергоносители в мире.

Глобальный спрос на нефть продолжает расти только благодаря Китаю, который увеличивает импорт энергоносителей.

И ВАШИМ, И НАШИМ

"Мы не считаем, что близкие связи с Россией негативно повлияют на наши отношения с Соединенными Штатами… Мы считаем, что можем иметь стратегические и сильные отношения с Соединенными Штатами и одновременно с этим развивать наши связи с Россией", – заявил накануне визита Путина в Эр-Рияд саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

США являются давним стратегическим союзником Саудовской Аравии в течение многих лет. Королевство опирается на поддержку Вашингтона в противостоянии с шиитским Ираном, который претендует на доминирующую роль в регионе Персидского залива.

Падение цен на нефть в конце 2014 года ударило по экономике саудовского королевства, которая сильно зависит от добычи углеводородов. В 2018 году на нефтегазовый сектор пришлось около 50% ВВП Саудовской Аравии и 70% валютной выручки от экспорта товаров и услуг.

Причиной падения цен стал избыток предложения нефти из-за роста добычи сланцевой нефти в США. По данным ряда американских источников, разработка сланцевых структур при цене WTI ниже $55/барр. не приносит прибыли, но практически неограниченный доступ к дешевым кредитам и поддержка со стороны федерального правительства позволяют американским компаниям не только сохранять, но и наращивать добычу, которая сейчас в США находится на рекордном уровне – 12,6 млн барр./сут.

США в прошлом году стали мировым лидером по добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию и Россию. Несмотря на то что Штаты остаются нетто-импортером нефти, экспорт этого вида энергоносителей стабильно растет. Американцы стали конкурентами саудовцев и россиян на нефтяном рынке.

Саудовская Аравия — как признанный лидер ОПЕК — была вынуждена предпринять меры для сокращения предложения, чтобы добиться повышения цен на нефть. Из-за падения нефтяных цен бюджет Саудовской Аравии с 2014 года является дефицитным. По оценке МВФ, в этом году дефицит может превысить 7% ВВП. Нехватка средств покрывается за счет золотовалютных резервов королевства, которые очень быстро сокращаются.

В конце 2016 года было заключено соглашение ОПЕК+, подписанное странами-участницами ОПЕК и рядом не входящих в организацию государств, включая Россию. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

Добиться баланса на нефтяном рынке без России оказалось невозможно, что толкает Эр-Рияд на сближение с Москвой.

ХАРТИЮ ПОДПИСАЛИ, НО УСЛОВИЯ ОПЕК+ НЕ МЕНЯЛИ

В ходе визита Путина в Эр-Рияд Россия присоединилась к Хартии сотрудничества стран-производителей нефти. От имени России Хартию подписал глава министерства энергетики РФ Александр Новак. Подписание состоялось в присутствии российского президента и саудовского короля – церемониям на Востоке придают большое значение.

"При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Все наше сотрудничество направлено на стабилизацию ситуации в мировой энергетике, все это дает хорошие, позитивные плоды", — сказал Путин.

Но подписав Хартию, российская сторона считает, что причин для изменения условий соглашения ОПЕК+ сейчас не существует. Подписание Хартии является формальностью. Все основные вопросы решаются в рамках ОПЕК+ или двусторонних договоренностей между Москвой и Эр-Риядом.

Саудовская Аравия в октябре и ноябре намерена сохранить добычу нефти на уровне 9,86 млн барр./сут. При этом, экспорт нефти из королевства до конца этого года сохранится в объеме 7 млн барр./сут. Это имеет огромное значение для достижения баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей, поскольку Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире.

Со своей стороны Новак подтвердил приверженность России соглашению ОПЕК+ и сообщил о сокращении добычи в стране на 200 тыс. барр./сут. от уровня октября прошлого года и соблюдении соглашения ОПЕК+ в октябре 2019 года. Ожидается, что добыча нефти в России составит в этом году 11,39 млн барр./сут.

"Мы дали мощный толчок этому соглашению, чтобы оно было эффективным. Я очень надеюсь, то что было подписано с Александром Новаком, станет мощной постоянной платформой для успешного сотрудничества, обмена мнениями, повысит стабильность на мировом рынке и позволит контролировать волатильность", — заявили саудовский министр энергетики.

Однако Адель аль-Джубейр считает, что мировой рынок нефти пока не стабилизировался окончательно, поэтому необходимо соблюдать соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ

Соблюдение соглашения ОПЕК+ необходимо для сохранения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке и предотвращения обвала цен, поскольку спрос на энергоносители в мире снижается. Согласно последнему прогнозу EIA US (Управление энергетической информации США), темпы роста потребления нефти в мире сократятся на 100 тыс. барр./сут. в этом и следующем годах – до 1 млн барр./сут. и 1,2 млн барр./сут. соответственно.

Рост спроса на 1 млн барр./сут. – самый низкий с 2016 года, а по результатам года может оказаться еще меньше. Ряд экспертов обоснованно считают, что надежды на ускорение роста потребления энергоносителей неоправданно оптимистичными.

Кроме того, EIA полагает, что поставки нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, может вырасти на 1,8 млн барр./сут. в этом году и на 2,2 млн барр./сут. в следующем. Оба показателя значительно превышают темпы роста спроса на нефть.

Рост предложения и замедление темпов роста спроса на нефть отразилось на балансе спроса и предложения: запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР растут с апреля и в августе приблизились к 3 млрд барр.

EIA признает, что спрос на нефть в первой половине этого года вырос всего на 0,4 млн барр./сут. по сравнению с тем же периодом 2018 года. В EIA ожидают ускорения спроса на нефть во втором полугодии. Однако с этим не согласны многие эксперты, которые заявляют о замедлении роста промпроизводства и торговли в мире. В докладе EIA говорится, что сокращение оборота мировой торговли уже негативно отразилось на транспорте и привело к уменьшению спроса на судовое и дизельное топливо.

Более того, многие экономисты на Западе заявляют о снижении объемов промышленного производства в США, что является очень тревожным сигналом. Торговая война между США и Китаем усугубляет ситуацию и крайне негативно отражается на перспективах спроса на энергоносители. Даже растущая геополитическая напряженность в Персидском заливе не способствует повышению нефтяных цен.

НАДЕЖДА НА КИТАЙ

Рост спроса на нефть замедляется, но все-таки продолжается. Локомотивом роста остается Китай, который импортировал в сентябре более 10 млн барр./сут. – второй раз за всю историю. В январе-сентябре 2019 года поставки нефти в Китай в среднем составили 9,91 млн барр./сут. – на 9,7% больше, чем за тот же период годом ранее.

Несмотря на значительный рост импорта нефти в этом году, рост экономики Китая замедляется. МВФ в очередной раз понизил прогноз роста ВВП КНР на этот и следующий годы на 0,1% и 0,2% соответственно – до 6,1% и 5,8%.

Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы зависимость Китая от поставок нефти из России и Саудовской Аравии существенно увеличилась. До санкций доля иранской и венесуэльской нефти в энергобалансе Китая была значительной. Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими и самыми надежными поставщиками нефти в Китай и способны увеличить поставки в случае необходимости.