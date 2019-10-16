МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие российские производители нефтехимической продукции, прежде всего "Сибур" и "Нижнекамскнефтехим", покажут сильные финансовые результаты в 2020 году, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Крупнейшие российские производители нефтехимической продукции будут демонстрировать хорошие результаты в течение следующих 12-18 месяцев… Ключевыми факторами высоких показателей являются ввод новых мощностей и низкие затраты, а также слабый рубль, который поддерживает маржу компаний-экспортеров и эффективно вытесняет дорогостоящий импорт", — говорится в релизе.

Как отмечает в обзоре вице-президент Moody's Юлия Прибыткова, российские нефтехимические компании смогли сохранить маржу в диапазоне 20-30%. И эти высокие, по сравнению с сопоставимыми зарубежными компаниями, показатели, как минимум, сохранятся в будущем году, следует из анализа агентства.

Так, по мнению Moody's, EBITDA "Сибур холдинга" в 2020 году вырастет на 30-40%, а финансовые показатели "Нижнекамскнефтехима" в 2019-2020 годах сохранятся на высоких уровнях, достигнутых в 2018 году.

Тем не менее, в дальнейшем, уже в 2021-2022 годах, рентабельность как внутренних продаж, так и экспорта этих компаний будет снижаться из-за роста конкуренции на рынке: объемы производства основных полимеров увеличат как российские, так и зарубежные игроки, ожидают аналитики. "Только достаточно масштабные производители с наиболее низкими затратами смогут сохранить стабильную прибыль", — отмечает Moody's.