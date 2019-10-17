АЛЬМЕТЬЕВСК, 17 окт — ПРАЙМ. "Татнефть" верит в рост спроса на нефть в ближайшие десятилетия и рассчитывает на пик спроса в 2030-х годах, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов.

"Все-таки верю, что спрос на нефть, во всяком случае для нескольких поколений здесь присутствующих, будет бесконечный, растущий. Перспективы у нефтяной промышленности есть. Мы для себя думаем… приняли сценарий, что пик спроса на нефть наступит в 2030-х годах", — сказал Маганов в ходе международного форума "Наука и инновации".

При этом, по его словам, пик спроса – это не значит, что он резко поднялся и резко упал, для нефтяников пик добычи достигается и дальше, как правило, идет "полка". "Эта "полка" будет продолжаться и 20, и 30 лет. Потом, возможно, что-то будет сделано такое, что будет снижаться спрос", — отметил Маганов.

Глава "Татнефти" подчеркнул, что компания учитывает это в своём сценарии развития и принимает меры, в частности строит свою нефтепереработку и тщательно подбирает продукты, которые будет выпускать, уже сразу имея в виду целевых потребителей.

"Инвестиции (в нефтепереработку – ред.) будем наращивать. Считаем, что после того, как мы осуществим инвестиции в нефтехимию, перед нами откроются какие-то новые области и новые возможности. И мы будем дальше уже работать в этих возможностях. Часть из них мы сегодня уже видим… и активно продвигаемся в этом направлении", — добавил Маганов.

ПАО "Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 26,14% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.