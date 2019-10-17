МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" приостановила работу на блоке 8 в Иракском Курдистане из-за его близости к сирийской границе, возобновит ее, когда это будет безопасно, сообщил журналистам первый вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах V конференции "Технологии в области разведки и добычи ПАО "НК "Роснефть".

"Никаких изменений в планах по Курдистану у нас нет. Единственное, что может быть некоторым сдерживающим фактором — это близость границы с Сирией", — сказал Лирон.

"На блоке 11 мы как добывали, так и планируем добывать… На блоке 8, так как он находится ближе к границе, то тут было принято решение чуть-чуть приостановить работу, до тех пор пока не будет обеспечена 100% безопасность наших сотрудников", — заявил топ-менеджер "Роснефти".