МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в январе-сентябре выросла почти в 9 раз и составила 63,711 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом выросла на 3% и составила 717,14 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 4,6%, до 117,26 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.