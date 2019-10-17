МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия в августе девятый месяц подряд осталась на второй строчке по объему нефтедобычи с показателем в 10,773 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте по добыче находится Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в августе добывали в среднем 12,374 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,789 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, вырос по сравнению с июлем на 1,6%, в США — на 4,8%, в Саудовской Аравии — на 2,2%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе в месячном выражении не изменился, оставшись на отметке в 6,88 миллиона баррелей в сутки, из США — поднялся на 7%, до 2,884 миллиона баррелей в сутки. Данные по России JODI не указывает. При этом в июле Россия экспортировала 5,434 миллиона баррелей нефти в сутки, а в июне — 4,634 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в августе на 1,7% к предыдущему месяцу, до 17,462 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка поднялась на 5,6%, до 2,574 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 1,4% с уровня предыдущего месяца и составила 6,146 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 0,65% по сравнению с показателем июля, до 4,65 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 1,95%, до 4,08 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в августе вырос на 3,3%, до 2,049 миллиона баррелей в сутки, а добыча снизилась на 3,3%, до 2,039 миллиона баррелей в сутки.