МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, увеличились на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2%, до 434,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 2,9 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,6 миллиона баррелей в день, не изменившись в сравнении с показателем предыдущей недели.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,3 миллиона баррелей — до 43 миллионов.

Запасы бензина уменьшились на 2,6 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 226,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю упали на 3,8 миллиона баррелей, или на 3%, составив 123,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 2,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,3 миллиона, до 643,3 миллиона баррелей.