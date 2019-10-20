ЭР-РАККА (Сирия), 20 окт /ПРАЙМ/. Все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в "треугольнике" между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению, сообщил РИА Новости глава управления месторождением "Ас-Саура" Али Ибрагим.

По его словам, все нефтяные скважины и вся инфраструктура на очистных станциях месторождений разрушены полностью, трубопроводы разрушены частично.

"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", — добавил он.

Ибрагим указал, что разрушения произошли из-за ударов авиации американской коалиции, которая бомбила территории, находившиеся под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и выпускала ракеты по каждой скважине, а также из-за неумелого использования скважин.

До войны на месторождении "Ас-Саура" добывалось шесть тысяч баррелей нефти ежедневно.