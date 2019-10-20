БЕЛГРАД, 20 окт — ПРАЙМ. Россия в сентябре не полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ из-за учета роста добычи газового конденсата в зимний период, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас были специфические обстоятельства, связанные, в том числе, с прохождением зимнего периода, с добычей газового конденсата, это период, который идет попутно с добычей газа, он также включается в статистику", — заявил министр.

Новак также подтвердил, что в сентябре Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократила добычу нефти в среднем на 200 тысяч баррелей в день к уровню октября 2018 года.

"Мы выполнили за сентябрь месяц, Российская Федерация, свои обязательства на 90%" — сказал Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

В сентябре, как сообщал ранее Новак, Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти в среднем на 200 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, причем в конце месяца существенно ее перевыполняла.