БЕЛГРАД, 20 окт — ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в сентябре значительно перевыполнили свои обязательства по сделке, основной причиной стало падение добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников на ее нефтяные объекты, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"В целом страны ОПЕК и "не ОПЕК" перевыполнили значительно по отношению к тем обязательствам, которые были приняты соглашением. В основном это за счет той ситуации, которая была связана с сокращением добычи в Саудовской Аравии в сентябре месяце из-за атак на инфраструктуру, и перевыполнение достаточно большое, действительно", — прокомментировал Новак результаты заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего на текущей неделе.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

На текущей неделе состоялось заседание техкомитета экспертов ОПЕК+, по итогам которого агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник сообщило, что альянс выполнил сделку в сентябре на 236%.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. К концу сентября она была полностью восстановлена. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.