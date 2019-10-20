БЕЛГРАД, 20 окт — ПРАЙМ. Россия нацелена на выполнение сделки ОПЕК+ в октябре на 100%, российские нефтяные компании выразили готовность полностью выполнять условия соглашения, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы стремимся к тому, чтобы в октябре были стопроцентные показатели. Сейчас середина месяца, до конца месяца время есть, и наши компании подтверждают свою готовность выполнять в полном объеме", — сказал Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.