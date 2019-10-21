МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" в числе других мировых нефтегазовых компаний намерена претендовать на долю правительства Индии в компании Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL), пишет индийская газета Mint со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией.

Речь идет о продаже доли правительства Индии в BPCL в размере 53,3%. По данным издания, на долю в компании также намерены претендовать Saudi Aramco, Kuwait Petroleum, ExxonMobil, Shell, Total и Abu Dhabi National Oil Co.

"Все вышеперечисленные названия являются частью списка, с которыми правительство попытается выйти на диалог", — сказал один из источников газеты.

Предполагается, что поступления от продажи доли в BPCL будут направлены на покрытие дефицита бюджета Индии. Ожидается, что консультант для продажи доли BPCL будет назначен в ноябре.

Государственная нефтегазовая компания Bharat Petroleum – вторая по величине компания в Индии в области переработки и сбыта (downstream). Число сотрудников превышает 12 тысяч человек.