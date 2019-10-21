МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в январе-сентябре снизилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,25 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 10,9%, до 148,78 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.