МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Стоимость нефти продолжает падать в понедельник вечером на росте опасений инвесторов относительно развития мировой экономики и, соответственно, неуверенности в спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 20.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,89%, до 58,91 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,72%, до 53,48 доллара за баррель.

Инвесторы воздерживаются от покупки рисковых активов, к которым относятся контракты на нефть, после сообщения Всемирной торговой организации (ВТО) о желании Китая ввести ответные меры против США на сумму импорта в 2,4 миллиарда долларов в год за то, что американские пошлины, введенные в 2007-2012 годах, не соответствовали правилам ВТО.

Кроме того, давление на спрос на нефть продолжают оказывают данные о ВВП этой страны, крупнейшего импортера сырья. Согласно официальным данным, показатель темпов роста экономики Китая в годовом исчислении обновил минимум за все 27 лет наблюдений, что также усилило ожидания инвесторами замедления роста и всей мировой экономики.

"Трейдеры по-прежнему делают ставку на замедление роста мировой экономики и убеждены, что это приведет к переизбытку нефти", — приводит агентство Рейтер слова старшего энергетического аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).