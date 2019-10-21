ВАШИНГТОН, 21 окт /ПРАЙМ/. Министерство финансов США в понедельник продлило еще на три месяца лицензию для Chevron и ряда других компаний на работу в Венесуэле с компанией PDVSA, говорится в документе минфина, опубликованном на сайте ведомства.

Освобождение от санкций, выданное ответственным за санкции подразделением минфина США (OFAC), истекает 22 января 2020 года. Теперь, согласно сообщению ведомства, это разрешение продлевается еще на три месяца. Помимо Chevron в разрешении фигурируют еще четыре компании: Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и Weatherford.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против ее государственных компаний. 28 января США ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.