ВАШИНГТОН, 21 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.

"Я всегда говорил, что если вы заходите (в страну) – контролируйте нефть. То же самое здесь. Мы придумаем кое-что с курдами, чтобы у них были какие-то деньги, денежный поток. Мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно. Им нужны деньги, которых у них сейчас практически нет", — сказал Трамп в понедельник журналистам перед заседанием кабинета министров.

Он отметил, что речь идет о "не очень большом нефтяном регионе".

На этом же мероприятии Трамп сообщил, что часть американских военных будет размещена в Сирии в некоем районе для "охраны нефти", то есть в нефтеносном районе.

США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против террористической организации ИГ (запрещена в РФ), причем в Сирии действовали без согласия официальных властей страны.